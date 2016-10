New York. Spitzenreiter in der jährlichen Studie der Marktforschungsfirma Interbrand zur wertvollsten Marke der Welt bleibt trotz der Absatzrückgänge beim iPhone Apple. In der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste errechnete Interbrand für Apple einen Markenwert von gut 178 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von fünf Prozent. Google holt auf Platz zwei mit einem Plus von elf Prozent auf 133,25 Milliarden Dollar etwas auf. Platz 3 behielt der langjährige Spitzenreiter Coca-Cola.

Deutsche Marken konnten deutlich zulegen. So kehrte Mercedes-Benz nach einem Sprung von 18 Prozent auf 43,5 Milliarden Dollar auf Platz 9 in die Top 10 zurück. BMW ist nach einem Zuwachs von zwölf Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar dicht dran auf Rang 11.

Für Volkswagen geht es bergab

Für Volkswagen ging es dagegen nach dem Abgasskandal mit einem erneuten Minus von neun Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar abwärts vom 35. auf den 40. Platz.

Interbrand berechnet den Markenwert auf Basis von Geschäftszahlen, der Wirkung der Marke auf die Kunden sowie einer Einschätzung der Fähigkeit, in der Zukunft Gewinne zu sichern. In der anderen bekannten Markenstudie, „BrandZ“ vom Marktforschungsunternehmen Millward Brown, holte sich in diesem Jahr Google den Spitzenplatz von Apple zurück.

Von RND/dpa