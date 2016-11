Hannover. Der Laptop um die Hälfte billiger, die Waschmaschine kostet 30 Prozent weniger – am Freitag ist wieder „Black Friday“. Viele Online-Shops und Einzelhändler werben schon im Vorfeld mit teils massiven Rabatten. Sie versprechen Nachlässe bis zu 90 Prozent.

US-Amerikaner besorgen erste Weihnachtsgeschenke

In Deutschland ist der Rabatt-Tag noch ein relativ neues Phänomen. Doch in den USA ist er Shopping-Kult. Kein Wunder, wurde er doch dort erfunden. Das kam so: Am vierten Donnerstag im November feiern die US-Amerikaner Thanksgiving, ihr Erntedankfest. Am Tag darauf haben viele frei – und besorgen die ersten Weihnachtsgeschenke.

Woher der Name stammt, ist unklar – möglicherweise von den Menschen, die sich wie eine schwarze Masse vor den Geschäften drängen. Auch, dass die Händler an dem Tag schwarze Zahlen schreiben, gilt als mögliche Erklärung.

Erstmals Milliarden-Umsatz in Deutschland erwartet

Die Umsätze sind nicht nur in den USA immens. Auch in Deutschland kaufen immer mehr Menschen am „Black Friday“ und den meist bis Montag laufenden Aktionstagen ein. Erstmals soll in diesem Jahr die Milliarden-Marke geknackt werden: Eine Studie des Online-Portals RetailMeNot geht von Online-Einnahmen von 1,1 Milliarden Euro aus. Im Vorjahr waren es noch 924 Millionen gewesen – ein Plus von 18,3 Prozent.

Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich hinter den USA (7,6 Milliarden Euro) und Großbritannien (3,2 Milliarden Euro) auf Platz drei der Umsätze.

Apple ist wieder mit dabei

In Deutschland bieten zahlreiche Einzelhändler und Online-Shops Produkte zum Schnäppchenpreis an. Erstmals seit zwei Jahren ist auch Elektronikriese Apple wieder dabei. Mit einer Apple Watch, auf dem ein Kalender den 25. November anzeigt, wirbt das Unternehmen für sein „eintägiges Shopping-Event.“ Versandhändler Amazon hat bereits am 21. November die „Cyber-Monday-Woche“ ausgerufen. Bis Montag, 28. November, verkauft das Unternehmen jeden Tag Produkte mit Rabatten von 30 bis 50 Prozent. Der „Cyber Monday“ war vor einigen Jahren die Antwort von Online-Shops in den USA auf den „Black Friday“, der dort vom stationären Handel geprägt war.

Verbraucherzentrale warnt vor Schnäppchenfalle

Käufer, die auf das große Schnäppchen hoffen, sollten aber aufpassen. „Viele Rabatte basieren auf unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers“, sagt Georg Tryba von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Oft lägen die Verkaufspreise im Handel aber bereits unter der UVP – die beworbenen Rabatte sind also in Wahrheit niedriger.

Wer ein Schnäppchen machen will, sollte deshalb ein paar Dinge beachten. Diese drei Tipps gibt die Verbraucherzentrale:

Preisvergleich: Käufer sollten im Internet nachschauen, ob es sich wirklich um einen günstigen Preis handelt. Dabei helfen Preissuchmaschinen.

Psycho-Tricks: Angeblich geringe Bestände oder ablaufende Uhren sollen zum Kauf verleiten. Davon sollten sich Käufer nicht unter Druck setzen lassen.

Widerrufsrecht: Wer etwas kauft, kann das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Dabei ist wichtig, Einkäufe nicht kommentarlos zurückzusenden, sondern den Widerruf schriftlich zu erklären. Achtung: Es können Versandkosten anfallen.

Von RND/dpa/cf