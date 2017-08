EU: Lage bei Fipronil-Eiern unter Kontrolle

Brüssel. „Die Eier sind gesperrt. (...) Die Situation ist unter Kontrolle“, sagte die Sprecherin der EU-Kommission, Anna-Kaisa Itkonen, am Donnerstag. Lebensmittelkontrolleure hatten Dutzende Hühnerhöfe in den Niederlanden und Belgien kontrolliert, um zu prüfen, ob das gegen Zecken und Flöhe eingesetzte Insektengift Fipronil in die Eier geraten ist. Es darf nicht bei Tieren eingesetzt werden, die Teil der menschlichen Nahrungskette sind.

Die belgischen Behörden erklärten, verdächtige Eier seien zerstört worden. Es bestehe keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit, weil nur sehr geringe Mengen des Insektizids möglicherweise in Eier gelangt seien, die dann in den Verkauf kamen.

Von RND/ap