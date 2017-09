Experten befürchten Schäden für US-Wirtschaft

Berlin/Miami . Hurrikan „Irma“ könnte nach seinem Vorgänger „Harvey“ die Spritpreise weiter nach oben treiben und die Wirtschaft im US-Bundesstaat Florida schwer treffen. Dies schätzen Experten des internationalen Analyse- und Beratungsunternehmens Capital Economics. Selbst wenn „Irma“ wohl nicht ins ölreiche Texas zieht, sondern am Wochenende weiter östlich auf Land trifft, dürfte der Effekt auf die Ölpreise merklich sein, warnten die Analysten: „Da bis zu 10 Prozent der Kapazitäten in den Raffinerien am Golf noch außer Betrieb sind, wird „Irma“ mehr Aufwärtsdruck auf die Benzinpreise ausüben.“

Bereits „Harvey“ setzte der texanischen Ölindustrie zu

In Texas hatten die enormen Windstärken und Regenmassen von Hurrikan „Harvey“ erst kürzlich Chaos angerichtet. In der dortigen Ölindustrie wurden viele Förder- und Logistikanlagen beschädigt oder mussten ihren Betrieb unterbrechen, im Golf von Mexiko waren Raffinerien zu Stilllegungen gezwungen. Die Lage entspannte sich danach ein wenig, die Benzinpreise fielen wieder leicht. Durch die Ankunft von „Irma“ könnten Ölprodukte nun wegen der insgesamt verringerten Produktion aber wieder teurer werden, der Sturm wird am Markt genau beobachtet. Am Freitag hatten auch die Rohölpreise zunächst weiter zugelegt.

Frühere Hurrikane hatten US-Öl nach Angaben des Hamburgischen Weltwirtschafts-Instituts noch mehr verteuert. Mit Blick auf „Harvey“ schrieben die Ökonomen: „Die Auswirkungen dieses Wirbelsturmes waren nicht so stark wie die der vorherigen Hurrikane, weil sich der Schwerpunkt der texanischen Rohöl-Industrie in den letzten Jahren in das Landesinnere verlagert hat.“ Bei den Benzinpreisen gab es dagegen deutliche Zuwächse zumindest in den von „Harvey“ betroffenen Regionen, wie die US Energy Information Administration meldete.

Trinkwasser und Batterien werden teurer

Auch andere Teile der Wirtschaft müssen sich nach Einschätzung von Capital Economics auf Probleme wegen „Irma“ einstellen. „Verkäufe von abgefülltem Trinkwasser, Batterien, Konserven und Kraftstoff werden emporschnellen - Verkäufe von allem anderen werden in Florida abstürzen“, glauben die Analysten. Auch die Versicherungsbranche stellt sich schon auf riesige Summen ein.

In der Karibik verursachte „Irma“ nach Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bisher Schäden von rund 10 Milliarden Dollar (rund 8,3 Mrd Euro). Capital Economics zufolge könnten die erwarteten Kosten in den USA auch die Debatte über die Schuldenobergrenze in Washington neu befeuern. Nach „Harvey“ beschloss der Senat Bundeshilfen von 15,25 Milliarden Dollar für die Opfer der Flutkatastrophe in Texas.

Von dpa/RND