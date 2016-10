Mörfelden-Walldorf. Nachdem ein erneuter Einigungsversuch erfolglos geblieben sei, bleibe der Gewerkschaft keine andere Wahl, teilte Ufo am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatte das Eurowings-Management zuletzt eine Schlichtung vorgeschlagen. Allerdings sei der Vorschlag „in keiner Weise einigungsfähig“ gewesen, erklärte Ufo.

Zu einem Gegenvorschlag der Gewerkschaft habe Eurowings am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass dieser nun geprüft werde. „Wir müssen davon ausgehen, dass es sich dabei um eine bloße Verzögerungstaktik handelt“, erklärte Ufo-Vize Sylvia De la Cruz. Daher komme die Gewerkschaft „nicht umhin“, zu Arbeitskämpfen aufzurufen.

Ufo hatte bereits am Donnerstag Streiks bei Eurowings angekündigt, die den damaligen Plänen zufolge am Montag dieser Woche beginnen sollten. Am Sonntag teilte die Gewerkschaft dann mit, dass für einen neuen Verhandlungsversuch zunächst auf Ausstände verzichtet werde.

