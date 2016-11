Das Kabinenpersonal der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist am frühen Dienstag in Hamburg und Düsseldorf in einen ganztägigen Streik getreten. An den beiden Flughäfen seien die Beschäftigten zwischen 5 Uhr und 20 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit.