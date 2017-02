Rüsselsheim. Wie das „Handelsblatt“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Dienstag unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichteten, befindet sich General Motors bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Peugeot. Dabei gehe es um eine Zusammenlegung von Opel mit dem französischen Konkurrenten. Reuters bezieht sich auf zwei mit den Vorgängen vertraute Personen.

PSA-Sprecher bestätigt Gespräche

Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen könne binnen Tagen verkündet werden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Allerdings könnten die Gespräche auch noch scheitern. Bloomberg berief sich ebenfalls auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Die Nachrichtenagentur AFP zitierte einen Sprecher von PSA Peugeot Citroën mit den Worten, das Unternehmen „erkunde die Möglichkeit, Opel zu übernehmen“. Es würden mehrere strategische Initiativen überlegt, dazu gehöre auch der Erwerb von Opel, sagte ein PSA-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Vom deutschen Automobilhersteller ist bisher keine Stellungnahme bekannt. Peugeot gehört zum Automobilkonzern PSA Peugeot Citroën. Das französische Unternehmen arbeitet mit Opel bereits bei der Entwicklung von Modellen zusammen.

Opel weiter in den roten Zahlen

Opel hatte 2016 sein Ziel verfehlt, zum ersten Mal seit 1999 schwarze Zahlen zu schreiben. Der Autobauer machte einen operativen Verlust in Höhe von 257 Millionen Dollar (241 Millionen Euro), wie Konzernmutter General Motors in der vergangenen Woche mitteilte.

Das war allerdings schon eine deutlich Verbesserung. 2015 hatte Opel ein Minus von 813 Millionen Dollar gemacht. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann äußerte sich deshalb auch optimistisch: „Unser Kurs stimmt: Ohne das Brexit-Votum und den Absturz des britischen Pfunds hätten wir ein positives Jahresergebnis erzielt.“

Opel wurde 1862 von Adam Opel in Rüsselsheim gegründet, gehört aber schon seit fast 90 Jahren zu General Motors. Der US-Konzern übernahm den deutschen Autobauer 1929. Die Firmenzentrale ist in Rüsselsheim. Das Unternehmen verkauft jährlich mehr als eine Million Fahrzeuge.

Heute beschäftigt Opel europaweit rund 35.600 Mitarbeiter, davon mehr als 18.250 in Deutschland. In Deutschland hat der Autohersteller drei Produktionsstandorte: in Rüsselsheim mit 14.180 Mitarbeitern, in Eisenach mit 1850 Mitarbeitern und in Kaiserslautern mit 1230 Mitarbeitern, wie Opel auf seiner Homepage berichtet.

Von RND/wer/dpa