Tesla darf Untergrund-Magnetbahn bauen

San Francisco. Tesla-Chef Elon Musk hat laut eigenen Angaben eine mündliche Genehmigung der US-Regierung für ein geplantes Hochgeschwindigkeits-Transportsystem an der Ostküste erhalten. Die Untergrund-Magnetbahn, die Musk vorschwebt, solle die Strecke zwischen New York City und der US-Hauptstadt Washington in 29 Minuten schaffen, twitterte der Tech-Milliardär am Donnerstag. Bislang braucht die schnellste Eisenbahnverbindung knapp drei Stunden dafür. Allerdings bleiben zahlreiche Fragen ungeklärt.

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

So ließ Musk offen, welche Behörde beziehungsweise welcher Regierungsmitarbeiter ihm die Erlaubnis konkret ausgesprochen hat. In einem späteren Tweet räumte der Unternehmer ein, dass noch „viel Arbeit“ nötig sei, um eine formale Genehmigung für seine Pläne zu erhalten. Bei Infrastrukturprojekten größerer Dimension dauert der behördliche Zulassungsprozess in den USA in der Regel Jahre. Musk zeigte sich jedoch optimistisch, dass es im Fall seines unterirdischen Ostküsten-„Hyperloops“ rasch gehen werde.

Von RND/dpa