Wiesbaden. Die Inflation in Deutschland ist wieder auf dem Rückzug. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Jahresteuerungsrate im März bei 1,6 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit am Donnerstag vorläufige Daten. Im Februar hatten höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise die Inflation noch auf 2,2 Prozent gemessen am Vorjahresmonat getrieben. Es war der höchste Stand seit viereinhalb Jahren.

Zwar mussten Verbraucher auch im März mehr für Energie und Nahrungsmittel zahlen als im Vorjahr. Allerdings schwächte sich der Preisanstieg deutlich ab. Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte die Jahresteuerungsrate tendenziell weiter sinken. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,2 Prozent.

Von dpa/RND/zys