Mülheim an der Ruhr. Am Sonnabend sollte eigentlich eine Lösung für die Zukunft des Unternehmens erarbeitet werden. Die Chefs von Rewe, Edeka, Norma und Kaiser’s Tengelmann wollten sich treffen. Karl-Erivan Haub, der Eigentümer von Kaiser’s Tengelmann, kündigte in einer Mail an Verdi-Gewerkschaftsboss Frank Bsirske an, dass er in der kommenden Woche mit der Zerschlagung der Kette beginnen wolle. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. „Hierüber werde ich meine Mitarbeiter am Freitagmittag informieren.“

Grund dafür sei, dass die beim letzten Treffen der Unternehmenschefs angestrebte Lösung „nicht umsetzbar ist“. Es geht dabei um die Aufteilung des Kaufpreises für Kaiser’s Tengelmann zwischen Rewe, Norma und Edeka. Mit Edeka hatte Kaiser’s einen Kaufvertrag von 250 Millionen Euro für damals noch 451 Supermärkte geschlossen.

Durch die Beschwerde der Konkurrenz vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf sollten eigentlich Alternativen ausgehandelt werden, etwa über eine Aufsplittung des Kaufpreis oder und ob Rewe und der Discounter Norma ehemalige Tengelmann-Filialen bekämen.

Mehr in Kürze an dieser Stelle

Von RND