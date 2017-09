Lufttaxi-Startup bekommt 70 Millionen

München. Elektromotoren werden nicht nur in der Automobilbranche immer wichtiger. Auch kleine Flugzeuge können mit Strom fliegen. Klar, in die Kabinen passen bisher nur zwei Personen – und sie kommen auch nur bis zu 300 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Dennoch sind sie interessant für Großstädte – weil sie senkrecht starten und landen können und deshalb nicht viel Platz brauchen. Weil sie leise sind. Und schnell.

Dass auch internationale Investoren an dieser Art der Fortbewegung höchst interessiert sind, zeigt die neueste Finanzierungsrunde des deutschen Start-ups Lilium. Vier Absolventen der Technischen Universität München haben sich mit der Idee eines elektrischen Lufttaxis 2015 selbstständig gemacht. Diesen Monat haben sie auf einen Schlag 70 Millionen Euro von Geldgebern eingesammelt. Einen unbemannten Prototypen des elektrischen Zweisitzers hat Lilium schon in die Luft bekommen. Mit dem neuen Geld will sie ein E-Lufttaxi­­­ für fünf Personen entwickeln. 70 Mitarbeiter sollen daran künftig arbeiten.

Unter den Investoren sind – mal wieder – Chinesen. Das Unternehmen Tencent verdient sein Geld im Reich der Mitte sonst mit sozialen Netzwerken, Onlinespielen und Onlinewerbung. Dass er jetzt in elektrische Luftfahrt investiert, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die überfüllten, smoggeplagten chinesischen Städte bald ein Mobilitätsproblem bekommen werden. Und gleichzeitig gibt es viele reiche Chinesen, die sich die Luxusfortbewegung per Lufttaxi leisten könnten.

Trotzdem stößt die Idee in Sozialen Netzwerken auf Skepsis: „Hat jemand dieses Ding wirklich fliegen sehen?“, fragt ein User unter dem Testflug-Video auf Youtube. Und ein anderer antwortet: „Stimmt. Sieht nach einem coolen Konzept aus, aber es ist nicht schwierig so zu tun als ob, wenn man vorher Millionen eingesammelt hat.“

Von Anne Grüneberg/RND