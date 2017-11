Merkel lädt zum nächsten Dieselgipfel

Berlin. Der Gipfel soll am 28.November stattfinden, wie aus einem Schreiben von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hervorgeht, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Auf Basis der von den Kommunen übermittelten Maßnahmenvorschläge wollen wir über weitere Schritten beraten, wie die Luftqualität kurzfristig verbessert werden kann“, heißt es in dem Brief.

Bei einem ersten Treffen mit Kommunen und Ländern Anfang September hatte Merkel ein Folgetreffen vereinbart. Der Bund sagte damals zu, Städten und Gemeinden mit hoher Stickoxidbelastung eine Milliarde Euro für Maßnahmen zur Luftreinhaltung zur Verfügung zu stellen. Das Geld kann voraussichtlich erst im kommenden Jahr fließen.

Von Rasmus Buchsteiner