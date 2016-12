Kamenz. Während in den fünf ostdeutschen Bundesländern die Durchschnittszeit je Erwerbstätigem 2015 bei 1431 Stunden im Jahr lag, kamen die Beschäftigten in den westdeutschen Ländern auf eine Pro-Kopf- Arbeitszeit von 1356 Stunden. Das teilte das Statistische Landesamt Sachsen am Mittwoch in Kamenz mit.

Die längste Arbeitszeit gab es demnach in Thüringen (1449 Stunden), gefolgt von Brandenburg (1440) und Sachsen-Anhalt (1427). Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen liegen mit 1423 Stunden gleichauf. Die kürzeste Arbeitszeit hatte das Saarland mit 1332 Stunden. In Niedersachsen arbeitete ein Erwerbstätiger im Durchschnitt 1351 Stunden, in Schleswig-Holstein 1359 Stunden.

Die Statistik sagt nichts über den Fleiß der Arbeitnehmer in den betreffenden Ländern aus. Vielmehr sind Faktoren wie der Umfang marginaler Beschäftigung und Teilzeitarbeit oder die Anzahl der Krankheitstage und Feiertage entscheidend.

Von dpa/RND/wer