Hamburg. Den Beschuldigten wirft vorgeworfen, „Onlinetickets der Deutschen Bahn mit betrügerisch erlangten Kreditkartendaten erworben und weiterverkauft zu haben“, teilte die Bundespolizei der „Bild“-Zeitung mit. Der Schaden belaufe sich auf rund 200.000 Euro. Außerdem soll die Bande Waren für eine fünfstellige Summe bestellt und nie bezahlt haben.

Polizei durchsucht Objekte in Hamburg und Stuttgart

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden seien am Mittwoch insgesamt acht Häuser durchsucht worden: sechs in Hamburg und zwei in Stuttgart. schreibt die Zeitung. Der Betrug sei hauptsächlich über ein Internetcafé in Hamburg abgewickelt werden, hieß es bei der Bundespolizei.

Zehn Beschuldigten wirft die Polizei offenbar gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor. Gegen Zwei der mutmaßlichen Betrüger liege ein Haftbefehl vor, berichtet die „Bild“ weiter. Mehrere Verdächtige stammten aus Somalia, schreibt die Zeitung.

