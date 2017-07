Ryanair will Alitalia übernehmen

Rom. Die nach Rettung suchende Fluglinie Alitalia zieht das Interesse des irischen Billigfliegers Ryanair auf sich. Die Iren hätten ein unverbindliches Angebot für Alitalias Vermögenswerte abgegeben, sagte Ryanair-Finanzchef Neil Sorahan am Montag „Bloomberg TV“. Seine Gesellschaft habe „aufrichtiges Interesse“ an Alitalia sowie daran, dass die Italiener ihr Langstreckengeschäft in Zukunft weiter betreiben. Ryanair habe angeboten, künftig Zubringerflüge für die Gesellschaft zu übernehmen.

Ein Käufer wird dringend gesucht

Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge sollen insgesamt rund zehn vorläufige Angebote eingegangen sein. In der italienischen Zeitung „Il Messaggero“ gibt es Spekulationen, dass Easyjet, Lufthansa und die Alitalia-Großaktionärin Etihad unter den Bietern seien. Lufthansa wollte sich am Montag nicht dazu äußern.

Die arabische Fluglinie Etihad hatte Anfang Juni klargestellt, dass sie für eine Fortsetzung der Partnerschaft mit den Italienern prinzipiell bereit sei. Die hoch verschuldete einstige Staatsfluglinie Alitalia sucht nach einem geplatzten Sanierungsplan dringend nach einem Käufer. Zuvor hatte sich Etihad geweigert, weiteres Geld zuzuschießen, nachdem die Alitalia-Belegschaft einen Sanierungsplan mit herben Einschnitten abgelehnt hatte.

Von RND/dpa