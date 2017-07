Peking. Mit einem kontroversen Werbespot hat Audi in China einen Shitstorm ausgelöst. Tausende Nutzer haben den knapp 30-sekündigen Clip kritisiert, weil sie ihn als sexistisch empfinden.

Audi kommt in dem Spot, der mittlerweile von dem Autobauer zurückgezogen wurde, dabei nur ganz am Ende vor. Der Schwerpunkt liegt stattdessen auf einer Hochzeitszenerie: Ein Brautpaar steht kurz vor der Vermählung als die Mutter des Bräutigams eingreift und resolut auf das Paar zustürmt. Dann beginnt für die Braut eine kleine Tortur: Die künftige Schwiegermutter zieht ihr die Ohren zurück und kneift ihr in die Nase. Dann geht die Fleischbeschau weiter: Die Braut muss ihren Mund öffnen, damit ihre künftige Schwiegermutter ausführlich ihre Zähne inspizieren kann.

„Eine wichtige Entscheidung muss sorgfältig getroffen werden“

Am Ende des millionenfach geklickten Spots folgt ein harter Schnitt. Ein roter Audi ist bei der Fahrt über eine Straße zu sehen. Aus dem Off verrät eine männliche Stimme: „Eine wichtige Entscheidung muss sorgfältig getroffen werden“. Der Spot endet mit dem Hinweis auf Audi-eigene Gebrauchtwagenzentren und der Botschaft: „Nur mit einem offiziellen Zertifikat kann man wirklich sicher sein.“

In den sozialen Netzwerken kam das – mit zeitlicher Verzögerung – nicht gut an. Nachdem der Spot mehrere Monate beinahe unbehelligt lief, entfachte sich zuletzt ein kleiner Shitstorm gegen die Werbung. „Absolut dämlich“, „sexistisch“ und „abscheulich“ lauten Kommentare, die Chinesen auf dem Twitter-Pendant Weibo veröffentlichten. Laut dem Blog „The Shanghaiist“ gab es sogar Boykott-Aufrufe gegen den Autobauer.

Audi schiebt Verantwortung weiter

Der hat mittlerweile reagiert und eine Stellungnahme veröffentlicht. „Die bei vielen Menschen entstandene Wahrnehmung des Werbefilms entspricht in keiner Weise den Werten unseres Unternehmens“, heißt es darin. Der Spot sei vollständig gestoppt worden. Gleichzeitig betonte Audi, dass die Werbung eigenständig vom chinesischen Joint-Venture-Partner produziert worden sei.

Zuvor hatten unter anderem „CNN“ und „South China Morning Post“ über den Audi-Shitstorm berichtet.

Von RND/zys/dpa