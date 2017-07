Köln. Die Solarworld AG muss weiter kürzen. Wie viele Stellen der derzeit noch 1850 Mitarbeiter in den Werken im sächsischen Freiberg und in Arnstadt in Thüringen und in der Bonner Zentrale genau bedroht sind, sagte vorläufige Insolvenzverwalter Horst Pierburg nicht. Klarheit darüber solle bis spätestens Ende der kommenden Woche herrschen, kündigte der Sprecher des Insolvenzverwalters, Thomas Schulz, lediglich an. „Wir beschäftigen nur so viel Personal, wie wir bezahlen können“, sagte er.

Solarworld hatte am 11. Mai Insolvenz beantragt. Seither wurden bereits 400 Stellen abgebaut. Derzeit prüfen nach Angaben des Insolvenzverwalters mehrere strategische Investoren einen Einstieg in das tiefrote Zahlen schreibende Unternehmen. Doch dürften bis zu einer Entscheidung noch Monate vergehen, betonte Piepenburg. Bis dahin will der Insolvenzverwalter die Produktion mit einer reduzierten Belegschaft in Gang halten.

Von RND/dpa