Essen. Im Durchschnitt würden die Rechnungen für die Privatkunden um 4,4 Prozent teurer. Das bedeute für Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden zusätzliche Kosten von 54 Euro.

Betroffen seien Stromkunden in allen Bundesländern, vor allem jedoch im Versorgungsgebiet von Eon, hieß es weiter. In Bayern steigen die Preise in der Grundversorgung des Unternehmens demnach um 14,1 Prozent, in Niedersachsen um 7,9 Prozent. Die Energieunternehmen begründen dem Bericht zufolge die höheren Tarife oft mit den gestiegenen Kosten für die Ökostrom-Umlage.

Börsenstrompreis ist gesunken

Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn verwies dagegen darauf, dass die Börsenstrompreise gesunken seien. „Die Strompreise dürften deswegen eigentlich nicht so stark anziehen“, sagte die Energie-Expertin der Grünen den Funke-Blättern. „Besonders die starken Steigerungen bei einigen Versorgern lassen aufhorchen.“ Entweder sei die Beschaffungsstrategie schlecht gewesen oder es gebe Mitnahmeeffekte.

