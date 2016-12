Trump knöpft sich US-Rüstungskonzern vor

New York. Via Twitter kritisierte der designierte US-Präsident Donald Trump am Montag zu hohe Kosten bei der Produktion des Kampffliegers F-35. „Das F-35-Programm und seine Kosten sind außer Kontrolle“, schrieb Trump. „Milliarden Dollar können und werden bei militärischen (und anderen) Anschaffungen nach dem 20. Januar gespart werden.“

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th.