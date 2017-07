Umwelthilfe gewinnt Prozess in Stuttgart

Stuttgart. Die Deutsche Umwelthilfe hat den Prozess um die Luftreinheit in Stuttgart gewonnen. Die Landesregierung muss nun schnellstmöglich Maßnahmen für eine bessere Luftqualität umsetzen. Die aktuellste Version des Luftreinhalteplans sieht vor, dass Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-6-Abgasnorm erfüllen, an Tagen, an denen Feinstaubalarm herrscht, nicht in die Stuttgarter Innenstadt fahren dürfen. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen – auch für andere Städte, in denen die Umwelthilfe ebenfalls geklagt hatte.

Der Hintergrund: Zum Gesundheitsschutz hat die EU für mehrere Luftschadstoffe Grenzwerte festgelegt. Werden diese überschritten, sind die Länder nach Bundesgesetz verpflichtet, Luftreinhaltepläne aufzustellen. Diese müssen Maßnahmen enthalten, die geeignet sind, die Luftqualität dauerhaft so zu verbessern, dass die Grenzwerte eingehalten werden.

In Stuttgart sind neben Tempolimits an Steigungsstrecken und mehr öffentlichem Verkehr auch die Umstellung der städtischen Flotte auf Elektrofahrzeuge und Fahrverbote für ältere Diesel im Gespräch. Letztere wollte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verhindern.

Stickstoffdioxid reizt unter anderem die Atemwege. Laut Umweltbundesamt ist das vor allem für Asthmatiker ein Problem, da Stickstoffdioxid dazu beiträgt, dass die Bronchien sich verengen. Es verstärkt Allergene, schädigt Schleimhäute und reizt die Augen. Ist man Stickstoffdioxid länger ausgesetzt, kann es laut Bundesgesundheitsministerium die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu chronischen Herz-Kreislauferkrankungen führen.

