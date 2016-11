Frankfurt/Main. Die Lufthansa-Piloten haben am Sonntag nach vier Tagen im Ausstand zunächst eine Streikpause eingelegt. Wann die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Mitglieder erneut zum Streik aufrufen wird, war noch offen. Gemessen an der Ankündigungspraxis der Gewerkschaft war ein Streik am Montag aber unwahrscheinlich. Die VC hatte die Termine ihrer bisher stets um Mitternacht beginnenden Aktionen mit einem Vorlauf von mindestens 24 Stunden bekanntgegeben – und wollte daran auch festhalten.

Sollte es am Montag keine Streiks geben, erwartete die Lufthansa wieder einen normalen Flugbetrieb. Am bereits streikfreien Sonntag hatten die Passagiere die Folgen des viertägigen Ausstands noch immer zu spüren bekommen: Die Lufthansa musste nach der Umstellung von ihrem Sonderflugplan auf den Normalbetrieb immerhin noch 35 Flüge absagen, erklärte ein Sprecher in Frankfurt. Doch nicht nur über die weitere Streikplanung herrschte am Sonntag Unklarheit.

Keine Warteschlange: An den Terminals der Lufthansa herrscht gähnende Leere. Quelle: dpa

Wie eine Lösung des festgefahrenen Streits zwischen Piloten und Unternehmen aussehen könnte, blieb offen. Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens rief die VC zu neuen Gesprächen auf. „Ich wünsche mir sehr, dass die Vereinigung Cockpit von ihrer unnachgiebigen Haltung endlich abrückt“, sagte Volkens der „Bild am Sonntag“. Man müsse einen Kompromiss finden, mit dem beide Partner leben können. „Das kann nicht durch Streik erzwungen werden.“

Die Piloten der Fluggesellschaft warten hingegen auf ein – aus ihrer Sicht – „verhandlungsfähiges Angebot“. Alles, was das Unternehmen bisher auf den Tisch gelegt hat, reichte der VC nicht aus. Cockpit hatte am Freitag ein weiteres Lufthansa-Angebot zurückgewiesen und betont, dass es kein Enddatum für den Streik gebe. Die Inhalte des Angebots seien bereits vor zwei Monaten auf den Tisch gelegt worden. Das ganze sei allenfalls ein PR-Schachzug, heißt es.

Kämpfen für mehr Geld: die Piloten der Lufthansa. Quelle: dpa

Und so dürften den Passagieren der Lufthansa weitere Streiks der Piloten ins Haus stehen, die Frage ist nur: wann? Für den kommenden Mittwoch hat die VC jedenfalls bereits eine Piloten-Demonstration am Frankfurter Flughafen angemeldet.

Von RND/dpa