Versicherung wird teurer – für fast sechs Millionen Autos

Berlin. Bei rund einem Viertel der Kfz-Haftpflichtversicherten in Deutschland ändern sich die Einstufungen in die Typklassen. Knapp 5,7 Millionen Autos (14 Prozent) kommen im Vergleich zum Vorjahr in eine höhere, rund 5,2 Millionen rutschen in eine niedrigere Klasse (13 Prozent). Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aufgrund der jährlichen Neuberechnung mit. Für fast drei Viertel der insgesamt rund 39,6 Millionen Autos mit Haftplicht versicherten Autos dagegen ändert sich nichts (73 Prozent). Hier bleiben die Typklassen des Vorjahres erhalten.

Die Klassen berechnen sich nach den Schäden und Reparaturkosten, die ein Automodell verursacht. Fallen diese gering aus, kommt es in eine niedrige Klasse. Hohe Schäden und Leistungen der Versicherungen führen zu hohen Klassen. Modelle mit hohen Einstufungen sind häufig Autos der Oberklasse oder SUVs. Kleinwagen finden sich oft in den niedrigen Klassen.

In welcher Typklasse ist mein Auto?

Bei der Teilkasko kommt ein Fünftel (20 Prozent) in eine höhere Klasse. Das sind laut GDV rund 2,5 Millionen Autos. Für rund ein Drittel wird es günstiger (33 Prozent). So kommen rund 4,2 Millionen Autos in niedrigere Klassen. Für die bestehenden Verträge bedeutet das Veränderungen meist zum 1. Januar 2018. Für neue Verträge können die Klassen sofort genutzt werden.

In welche Typklasse Ihr Auto aktuell von der GDV eingestuft wird, können Sie hier sehen.

Von RND/dpa