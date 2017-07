Kiel. Wie genau die Modernisierungsoffensive, die den internen Namen Aniko trägt, umgesetzt werden soll, konnte die Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Essen nicht sagen. Inhaltliche Details würden erst nach der Zustimmung aller drei Stiftungen bekanntgeben, die gemeinsam Konzernentscheidungen zustimmen müssen. Seit längerer Zeit gibt es zwischen den Nachfahren des verstorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht (Jakobus-Stiftung) und den anderen Familienorganisationen, die Lukas- und Markus-Stiftung, einen Kampf um die Macht bei Aldi Nord.

Der Konzern beschäftigt in Schleswig-Holstein etwa 4660 Mitarbeiter. Die neuen Märkte sollen als Flachbau mit „großzügigen Fensterfronten sowie freundlich gestalteten Außenwänden“ gebaut werden, teilte die Sprecherin mit. Im Inneren orientiert sich der Discounter an gängigen Formaten der Mitbewerber: Frische Farben, breitere Gänge, ein neues Lichtkonzept sowie eine übersichtlichere Präsentation der Waren sollen mehr Kunden in die Märkte locken. Zudem will Aldi Nord damit auch im direkten Vergleich zu Aldi Süd weiter Boden gutmachen. Während der Umsatz von Aldi Nord 2016 um 3,6 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro kletterte, stagnierte Aldi Süd bei 15,7 Milliarden Euro.

Zur Offensive gehöre, so die Sprecherin, auch ein verändertes und „den Wünschen unserer Kunden angepasstes“ Sortiment. Dazu zählten mehr Obst und Gemüse, mehr Fleisch und Fisch, zusätzliche Bioartikel, Produkte für Vegetarier und Veganer, weitere Markenartikel. Allerdings: „Mit einem Eigenmarkenanteil von 93 Prozent halten wir weiterhin am Discountkonzept mit niedrigen Preisen und somit am einfachen Einkaufen fest“, teilte die Sprecherin mit.