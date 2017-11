Aufatmen im DB-Werk Neumünster

Neumünster. „Wir werden kein Werk schließen“, sagte Huber weiter. Ein entsprechendes Schreiben ging an die Belegschaften der 13 Standorte in Deutschland.

„Das ist nicht nur eine gute Nachricht für Neumünster, sondern für das gesamte Land, denn das Bahn-Werk verfügt über technologisch besonders anspruchsvolle Arbeitsplätze und zeichnet sich zudem durch eine hohe Ausbildungsquote aus“, sagte Wirtschafts- und Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP).

Damit dürfte die Unruhe in der Belegschaft des Bahnbetriebes an der Kieler Straße vorerst vorüber sein. Noch im vergangenen November waren im Werk Fragebögen verteilt worden, um Daten für eine Sozialauswahl für einen möglichen Stellenabbau zu erfassen. Das hatte es in dem 155 Jahre alten Werk zuletzt im Jahr 2003 gegeben.