Land SH findet kaum noch Baufirmen

Kiel. „Es ist schon jetzt absehbar, dass die Nachfrage weiter steigt“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Er appellierte an die Bau-Branche, „personell und technisch zuzulegen, um die Aufträge erfüllen zu können“. Bereits heute werden Investitionen verschoben, weil durchfinanzierte Projekte sich nicht umsetzen lassen. „Es wird zunehmend schwerer, Bauunternehmen zu finden“, berichtet der Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), Torsten Conradt. Das zeige auch ein Blick auf insgesamt 300 Ausschreibungen des LBV. Bei 14 Prozent meldeten sich nur zwei Firmen, bei fünf Prozent nur ein einziges Unternehmen.

Den Auftrag für eine Fahrbahnmarkierung auf der A21 wollte, wie berichtet, zunächst keine Baufirma übernehmen. Erst im zweiten Anlauf, nach persönlicher Ansprache, fanden sich Bewerber. Conradt beklagt zudem, dass die Preise durch den begrenzten Wettbewerb gerade im Süden Schleswig-Holsteins steigen. Beispiel B76 bei Middelburg: Für die Sanierung der Trasse interessierte sich nur eine Firma. Ihr Angebot lag um mehr als 50 Prozent über den kalkulierten Kosten. Conradt fürchtet, dass sich die Lage verschärft, weil die neue Regierung allein die Investionen in die Landesstraßen auf 90 Millionen Euro im Jahr verdoppeln möchte. „Da müssen wir dann ganz schön strampeln, um das umsetzen zu können.“

Lage im Hochbau spitzt sich zu

Auch im Hochbau spitzt sich die Lage zu. „Unsere Unternehmen bekommen auf Ausschreibungen teils nur sehr unzureichende Resonanz“, berichtet der Landesgeschäftsführer des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Christoph Kostka. „Man muss sich mit neuen Aufträgen hinten in die Schlange einreihen und warten, bis man an der Reihe ist.“ Die Situation sei noch beherrschbar. Allerdings werden beim VNW mit Blick auf die Wohnungsmarktprognose die Sorgenfalten tiefer. Laut Prognose braucht Schleswig-Holstein bis 2030 mehr als 150000 neue Wohnungen, davon die Hälfte in den nächsten Jahren.

Die Bauwirtschaft verweist auf die stark gestiegene Nachfrage. Die Auftragsbücher sind demnach so voll wie zuletzt nach der Wiedervereinigung. Der Haken: In den vergangenen 20 Jahren, in denen die öffentliche Hand wenig investierte, hat sich die Zahl der Mitarbeiter im Baugewerbe in Schleswig-Holstein mehr als halbiert. Die Branche fährt die Kapazitäten jetzt wieder hoch, leidet ab unter einem wachsenden Fachkräftemangel.