Auszeichnung Das ist die Unternehmerin des Jahres

Kiel. Dr. Inez Linke , Geschäftsführerin der Ocean Basis GmbH in Kiel, hat den Unternehmerinnenpreis 2017 erhalten. Die erstmals vergebene Auszeichnung ist von der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgelobt worden.

Linke entwickelt mit ihrer Firma seit 2001 medizinische und kosmetische Produkte aus Extrakten von Algen oder Quallen. Die firmeneigene Kosmetikmarke Oceanwell hat sich nach Angaben der Investitionsbank bundesweit im Fachhandel etabliert. Das Unternehmen hat 15 Mitarbeiter. „Die Vision, die mich und meine beiden Kollegen vor 16 Jahren veranlasst hat, Ocean Basis zu gründen, war, gutes für Mensch und Meer zu tun. Dass jemand Naturkosmetik nur auf Meereswirkstoffen aufbaut, das gab es bis dahin noch nicht. Insofern haben wir unsere Nische gefunden“, sagte die Preisträgerin.

Finanzministerin Monika Heinold freut sich

Der Bank-Vorstandsvorsitzende Erk Westermann-Lammers übergab der Preisträgerin am Freitag in einer festlichen Abendveranstaltung in Lübeck ein Preisgeld über 5000 Euro und eine Skulptur des schleswig-holsteinischen Künstlers Volker Tiemann.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wies darauf hin, dass die Verleihung ein wichtiges und motivierendes Signal an die Frauen im Land sei, die bereits ein Unternehmen führten oder gründen wollten. „Besonders freut mich, dass die nominierten Unternehmerinnen innovative Geschäftsmodelle verfolgen, die wichtige Zukunftsfelder abbilden“, sagte die Ministerin.

Um den Unternehmerinnenpreis hatten sich 107 Frauen aus Schleswig-Holstein beworben. Die Schirmherrin des Preises und Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn, sagte: „Das ist eine überwältigende Resonanz.“

Zwei weitere Frauen in der engeren Auswahl

Neben Linke waren Lydia Rahaus aus Kiel sowie Dagmar Christine Schneider aus Lübeck für den Preis nominiert. Rahaus ist Konditormeisterin. 2008 gründete sie in Preetz eine Bio-Konditorei – heute in bester Lage in Kiel mit angeschlossenem Café und gläserner Produktion. In der Konditorei Schokodeern kann der Kunde die handwerkliche Herstellung feiner Pralinen, Torten, Tartes oder Pasteten verfolgen.

Schneider gegründete vor vier Jahren die Nandatec GmbH mit Sitz in Lübeck und Betriebsstätte in Itzehoe. Die diplomierte Biochemikerin stellt Nanopartikel und Nanomaterialien für die chemische und pharmazeutische Industrie im In- und Ausland her, die für Mensch, Tier und Umwelt verträglich sein sollen.