Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will bis 2021 insgesamt 92 Millionen Euro in den Ausbau seines Standortes für Tiergesundheitsprodukte in Kiel investieren. Mit den Investitionen in den Standort Kiel will Bayer das wachsende Geschäft mit Produkten für Haustiere weiter stärken.