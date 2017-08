So sind Sie richtig versichert

Kiel. Denn: Nur Existenzielle Risiken sollten unbedingt versichert werden. Doch welche Versicherungen sind nun notwendig, welche eher überflüssig? Ein Überblick.

Die Krankenversicherung

Für Verbraucherschützer Michael Herte ist diese die Wichtigste aller Versicherungen. Wer als Auszubildender startet oder bereits 25 Jahre ist, ist in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) am besten aufgehoben. Studenten können, wenn sie nicht kräftig dazuverdienen, bis zum 25. Lebensjahr beitragsfrei in der Familienversicherung mitversichert werden. Der Beitragssatz beträgt bei den Kassen einheitlich 14,6 Prozent, hinzukommt ein Zusatzbeitrag bis zu 1,8 Prozent.

Der Rat des Verbraucherschützers: „Vergleichen Sie die Zusatzleistungen der Kassen wie zum Beispiel die Kostenübernahme von Alternativmedizin, Reiseimpfungen, Hilfsmitteln oder auch Serviceleistungen im In- und Ausland.“ Von einer privaten Versicherung rät Herte zunächst ab: „Wer nur die anfänglich günstigen Beiträge sieht und später keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt, kann nicht mehr in die GKV zurückkehren.“

Für Auslandsaufenthalte empfiehlt sich laut Herte zudem eine Auslandsreisekrankenversicherung, in der unter anderem der medizinisch sinnvolle Rücktransport mit eingeschlossen ist. Dieses gelte auch für Länder in Europa, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Krankenzusatzversicherungen wie zum Beispiel für Zahnbehandlungen sollten nur dann abgeschlossen werden, wenn tatsächliche finanzielle Risiken drohten.

Die Haftpflichtversicherung

Laut Verbraucherzentrale ist die Privathaftpflicht unverzichtbar. Sie gilt für den privaten Bereich und versichert Vermögens-, Sach- und Vermögensschäden. Wer jünger als 25 Jahre ist und seine erste Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat, ist oftmals bei den Eltern mitversichert. Wichtig: „Prüfen Sie unbedingt, ob eine Mitversicherung möglich ist, und fragen Sie nach dem Versicherungsumfang“, rät Herte. Nicht nur die Deckungssumme sollte möglichst unbegrenzt sein, auch Schäden durch Computerviren, häusliche Abwässer, an Mietsachen und im Ausland sollten – ebenso wie Gefälligkeitsschäden zum Beispiel als Umzugshelfer – inbegriffen sein. Für Besitzer von Hunden ist eine Tierhalterhaftpflicht in Schleswig-Holstein seit Januar 2016 Pflicht. Eine Kfz-Haftpflicht ist für jeden Autobesitzer gesetzlich vorgeschrieben: Für junge Fahranfänger kann es sich lohnen, das Auto über die Eltern versichern zu lassen, sich selbst als Fahrer einzutragen und von einer günstigeren Schadenfreiheitsklasse zu profitieren.

Die Altersvorsorge

Von Lebens- und Rentenversicherungen rät Finanzexperte Herte ab: „Altersvorsorge ist ein Mega-Thema, dass Versicherungen nutzen, um junge Leute an sich zu binden.“ Durch hohe Provisionen, Verwaltungskosten und Abschlussgebühren würden die ohnehin schmalen Erträge in den ersten Jahren komplett aufgezehrt – „es lohnt sich einfach nicht“. Geld zu sparen, beispielsweise mit einem Riesterfondssparplan oder Bausparvertrag, sei aber gerade in jungen Jahren sinnvoll. „Hier ist es wichtig, dass Sparverträge flexibel sind und jederzeit ohne Verluste gekündigt werden können, falls das Geld für andere Zwecke benötigt wird“, sagt Herte.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung

Wer noch in der Ausbildung oder im Studium ist, kann zunächst auf diese Versicherung verzichten, sagt Herte. Grund: Die Police beziehe sich direkt auf einen Beruf – ob dieser nach der Ausbildung tatsächlich ausgeübt werde, sei aber nicht gewiss. Generell sei die Berufsunfähigkeitsversicherung jedoch wichtig, da die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung – wenn überhaupt schon vorhanden – äußerst gering seien. Bei Vertragsabschluss sollte unbedingt die „Nachversicherungsgarantie“ enthalten sein, um später ohne erneute Gesundheitsprüfung die Versicherungsleistung dem Bedarf entsprechend erhöhen zu können. Wer eine Alternative zur oftmals teuren Berufsunfähigkeitsversicherung sucht, für den kann sich eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung anbieten.

Weitere Versicherungen

Als „Komfortversicherungen“ bezeichnet Herte jeden zusätzlichen Schutz, der Risiken minimiert, aber nicht essenziell ist. „Je nach Lebenssituation können sich weitere Versicherungen empfehlen“, sagt Herte. Dazu zählten beispielsweise die Absicherung von Unfällen, von Hausrat und Wohngebäuden oder eine Risiko-Lebensversicherung. Wichtig sei jedoch – wie generell bei jeder Versicherung –, die Leistungen und Preise sorgfältig zu vergleichen und sich nicht unter Zeitdruck zur Unterschrift drängen zu lassen. Jeder Versicherungsvertrag könne zudem widerrufen werden, dies gelte in einer Frist von mindestens 14 Tagen. Durch eine unabhängige Beratung zum Beispiel von Versicherungsberatern oder durch Experten der Verbraucherzentrale könne der Dschungel der Angebote und Versicherer effektiv gelichtet werden, so Herte.