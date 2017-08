Retter stehen unter Spannung

Kiel. Nach übereinstimmenden Berichten stellen vor allem mögliche Batteriebrände und die in den Autos verlaufenden Stromleitungen Probleme dar. Ein in Flammen geratener Batterieblock kann sich zu einem Metallbrand ausweiten. Der erreicht dann Temperaturen von bis zu 1000 Grad. Die Feuerwehr ist mit ihrem Standard-Löschschaum dagegen machtlos. Das Problem ist den Einsatzkräften bekannt: „Es gibt Speziallöscher, die auch gegen Pyrotechnik in Fußballstadien verwendet werden“, sagt Ulrich Hackenberg von der Berufsfeuerwehr Kiel. Im Regelfall kühlten die Retter das brennende Auto aber über dauerhaftes Besprühen mit Löschwasser langsam herunter.

Ein zweites Problem können die Hochspannungs-Stromleitungen sein, die quer durch die Wagen verlaufen. Die meisten Fahrzeuge schalten sich zwar bei einem Unfall automatisch ab. Doch es gibt gewisse Vorbehalte: So hatte eine Schweizer Prüfstelle zuletzt gewarnt, dass das Sicherheitsabschalten der Batterie nicht immer einwandfrei funktioniere. Dabei müssen die Retter gegebenenfalls Karosserien aufschneiden, in denen Kabel mit bis zu 600 Volt verlaufen.

Torge Stelck vom Landespolizeiamt gibt die Devise aus: „Sind die Hochvoltanlagen beschädigt, sollte zwingend ein leitfähiger Kontakt vermieden werden, bis die Fachkräfte der Feuerwehr vor Ort Sicherheit herstellen.“ Immerhin: „Uns liegen bisher keine Erkenntnisse vor, dass die Sicherheitsmechanismen nicht funktionieren“, sagt Feuerwehrmann Hackenberg. Entscheidend dazu beitragen könnten alle E-Autobesitzer, indem sie Prüffristen einhielten.

Dass Feuerwehrleute sich auf viele unterschiedliche E-Fahrzeugtypen einstellen müssen, bestätigt Hackenberg: „Wir haben daher Schulungsunterlagen zu den einzelnen Herstellern entwickelt.“ Kommen Retter an einen Unfallort, müssen sie wissen, wo im Auto die Batterie liegt und welche Stellen sie ohne Risiko aufschneiden können. Im Rahmen der üblichen Schulungen für Berufsfeuerwehrleute werde dieses Wissen weitergegeben.