Elektroautos gelten als leise und umweltfreundlich, werden in Deutschland aber bislang kaum verkauft. Das wollen sieben Schüler des RBZ Wirtschaft in schleunigst ändern. Am Donnerstag stellten sie ihre Idee beim Vorentscheid zum bundesdeutschen Wettbewerb „YES!“ in Kiel vor – mit großem Erfolg.