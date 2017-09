Kiel will Modellstadt werden

Kiel. Zehn Millionen Euro habe die neue Landesregierung im Koalitionsvertrag für die Förderung von Modellregionen für Elektromobilität und autonomes Fahren bereitgestellt, Kiel biete hier optimale Voraussetzungen. Zum Beispiel durch die Forschungseinrichtungen an Uni und Fachhochschule in Kiel: „Autonome Fahrkonzepte können wir hier direkt, zum Beispiel in der Olshausenstraße, testen. Auch die verstärkte Forschung nach alternativen Antriebsformen zum Verbrennungsmotor sowie nach Speichertechnologien unseres hier erzeugten Windstroms macht in Kiel viel Sinn“, sagt der OB.

In Kiel sind 194 E-Autos zugelassen

Nach einem internen Verwaltungsworkshop im Juli und vielen erfolgversprechenden Gesprächen („Mit dem Thema rennen wir offene Türen ein“) seien nun bereits weitere Arbeitstreffen mit dem Energiewendeministerium sowie „allen handelnden Akteuren“ geplant. Tankstellenbetreiber, Autohändler, Carsharing-Unternehmen zum Beispiel wollen mit ins Boot. Mit gutem Grund, findet Kämpfer: Gerade einmal 194 Elektro-Pkw (Jahresbeginn: 121) seien in Kiel aktuell zugelassen, 0,18 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes. „Wir kommen jetzt fast von Null. Mit einem gemeinsamen Kick-off könnten wir jedoch schnell Sichtbarkeit im Straßenbild erzeugen, Lärm und Emissionen reduzieren.“