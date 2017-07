Wärme mit Stiel

Horsdorf. Die bunte Aufgabenpalette. Die große Eigenverantwortung. Eigentlich, sagt Georg Muus, stand für ihn schon früh fest, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten und Landwirt werden wollte. Nun wurde er für den Titel Landwirt des Jahres 2017 in der Kategorie „Energielandwirt“ nominiert.

Muus muss schmunzeln, wenn er über die Nominierung nachdenkt. „Immer wieder Presse auf dem Hof, da geht schon Zeit drauf“, sagt der 35-Jährige. Durch seine Schwester, aktiv im Bundesvorstand der Landjugend, habe er überhaupt erst von dem Wettbewerb erfahren. Diese habe bei einer Tagung den Projektleiter des sogenannten Ceres Award kennengelernt und ihm von der Arbeit des Bruders erzählt. Die „sehr positive“ Rückmeldung, erzählt Muus, habe ihn motiviert, sich dort zu bewerben.

Die E-Mail mit der Nachricht, sagt Muus, habe ihn überrascht und gefreut. Jetzt wolle er schon in seiner Kategorie überzeugen, in der drei Teilnehmer nominiert sind: „Ein Sieg in meiner Gruppe wäre schon toll, der Gesamtsieg ist aber utopisch. Da gibt es Konzepte, die sehr viel spezieller sind als meins.“ Erste Fototermine gab es bereits, am 29. August wird die Bewertungskommission auf dem Hof sein mit Holzhackschnitzeln betriebenes Heizwerk ansehen.

60 Haushalte in Horsdorf erhalten Wärme aus Hackschnitzeln

Das Besondere daran: 60 Horsdorfer Haushalte – das entspricht einer Abdeckung von etwa 80 Prozent im 150-Seelen-Dorf – erhalten über ein selbst konzipiertes Rohrleitungsnetz Wärme aus dem kleinen Heizkraftwerk. Und: Die Holzhackschnitzel sind Abfälle, die bei der Produktion von Eisstielen im benachbarten Stockelsdorf anfallen. 2500 Kubikmeter, schätzt Muus, benötigt er jährlich, um die Holzhackschnitzelheizungen mit Brennstoff zur versorgen. An Nachschub, sagt er, mangele es nicht. Weitere Projekte hat Muus zuhauf, daher kennt er auch Hauke Pein aus Appen (Kreis Pinneberg), der mit seinem Besucherkonzept auf dem Almthof 2014 erster Gesamtsieger des Ceres Award wurde. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für Muus, der in diesem Jahr einziger nominierter Schleswig-Holsteiner ist.