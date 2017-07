Batterien im Belastungstest

Es surrt im Batterieforschungslabor auf dem Kieler Ostufer. In einer Klimakammer wird gerade eine Lithium-Titanzelle auf die Belastungsprobe gestellt. Immer wieder wird sie auf- und entladen. Zykeln nennen das die Experten. Ein Team an der FH Kiel tüftelt an einem intelligenten Managementsystem.