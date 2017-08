HSH-Nordbank: „Unschöne Überraschungen“

Kiel. Die Landesbank geriet 2008 in den Strudel der Finanzkrise und musste von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein gerettet werden. Im Gegenzug für die Genehmigung milliardenschwerer Garantien verlangten die EU- Wettbewerbshüter den Verkauf des Instituts bis Ende Februar 2018. Der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Leef H. Dierks von der Fachhochschule Lübeck erwartet, dass die Verluste aus dem HSH-Debakel bei fünf Milliarden Euro liegen werden. Die seien jedoch verkraftbar. Allerdings müssten im schlimmsten Fall auch die beteiligten Sparkassen einstehen. Einen Kleinkrieg innerhalb der Koalition um die Skandalbank dürfe es nicht geben, sagte er im Interview.

Herr Professor Dierks, in der Jamaika-Koalition gibt es Streit über den Umgang mit der HSH Nordbank. Während Finanzministerin Monika Heinold zu Zurückhaltung aufruft, um Investoren nicht zu verstören, pocht FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki auf eine komplette Abwicklung der Bank. Schwarz oder Weiß, wer hat Recht?

Leef H. Dierks: Mir sagt keine der Positionen zu 100 Prozent zu. In der Ökonomie haben wir nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern viele Grautöne. Sicher hat die Idee einer Komplettabwicklung ihren Reiz, zumal wir den zu verkraftenden Schaden jetzt in etwa beziffern können. Doch so verlockend der Gedanke ist, die Komplettabwicklung muss nicht zwangsläufig das finanziell beste Ergebnis für die Eigentümer bringen. Wenn Hamburg und Schleswig-Holstein jetzt erklären würden, die HSH Nordbank werde auf jeden Fall abgewickelt, würde das die Verhandlungsposition potenzieller Käufer enorm stärken. Das kann nicht im Interesse der beiden Länder sein.

Die Europäische Union verlangt den Verkauf der Länder-Anteile bis Ende Februar 2018. Aber ist eine Veräußerung an Finanzinvestoren überhaupt noch sinnvoll, wo die HSH doch im gesunden Kerngeschäft bereits wieder Gewinne macht?

Das ist richtig. Doch sie dürfen nicht vergessen, dass der Steuerzahler bislang bereits drei Milliarden Euro für die Stützung der angeschlagenen Bank gezahlt hat, für weitere zehn Milliarden Euro gibt es staatliche Garantien. Und ich habe große Zweifel, ob der heute bekannte Finanzbedarf nicht noch erhöht werden muss, weil es eventuell noch unschöne Überraschungen gibt. Die Veräußerung lediglich des lukrativen Kerngeschäfts dürfte von der EU aus Wettbewerbsgründen zudem nicht akzeptiert werden.



Was ist dann Ihre Empfehlung an die neue Landesregierung?

Das Problem HSH Nordbank muss so schnell wie möglich vom Tisch. Bis zum Herbst werden verbindliche Angebote von Investoren vorliegen, bis Weihnachten könnten dann Fakten geschaffen werden. Dann hat die Jamaika-Koalition viereinhalb Jahre Zeit, die Konsequenzen aus dem Bankenskandal zu verarbeiten. Die Erfahrung lehrt, dass alles, was schmerzhaft ist, zu Beginn einer Wahlperiode angepackt werden muss. Schlimm wäre es, wenn jetzt ein Kleinkrieg innerhalb der Koalition ausbräche, der den Verkaufsprozess lähmt.