Friesenböden künftig aus Schleswig

Nortorf. Am Standort Nortorf reicht der Platz für die Fertigung nicht mehr. "Außerdem wollen wir dichter an Dänemark heran, denn dort erschließen wir derzeit ebenfalls den Markt“, sagt Geschäftsführer Siegfried Petersen.

Für die vier Mitarbeiter in der Backstube in Nortorf sei aber gesorgt: „Drei von ihnen werden in Schleswig weiter beschäftigt, eine geht in den Ruhestand. Dafür wird aber ein neuer Mitarbeiter eingestellt“, so Petersen. Insgesamt acht Personen arbeiten in dem Unternehmen. Die Planungen für den Betrieb in Schleswig laufen bereits seit vergangenem Jahr. „Der Umzug ist im Herbst, spätestens aber zum Jahresende geplant.“

Der 55-Jährige hat im Februar 2016 den Betrieb von Horst Flindt übernommen. Der Nortorfer Konditormeister hatte vor rund 20 Jahren die zündende Idee zu diesem knusprigen Blätterteigboden. Schon damals wurde der Tortengrundstoff auf dem Nortorfer Betriebsgelände hergestellt.

Mittlerweile gibt es den Friesenboden auch in "Single-Größen" und in der herzhaften Variante. Petersen beliefert mittlerweile auch Kunden aus Dänemark, Frankreich und der Schweiz. Geplant sind derzeit „Flindt Coffee Shops“, kleine Verkaufsläden mit Friesentorten, die er an der Nord- und Ostseeküste eröffnen will.