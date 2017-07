Fünf neue Ladesäulen für Kiel

Kiel. Immer mehr Elektroautos sind auf den deutschen Straßen unterwegs, in Schleswig-Holstein machen sie aber noch weniger als ein Prozent der zugelassenen Pkw aus. Zu Jahresanfang meldete das Kraftfahrt-Bundesamt einen Bestand von 1073 E-Autos, obendrauf kommen knapp 5000 Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Als ein Grund für die zögerliche Verbreitung gilt die noch wenig ausgeprägte Ladesäuleninfrastruktur. Doch der Ausbau des Netzes im Norden geht stetig voran.

Säulen werden mit Ökostrom betrieben

Fünf neue Stromtankstellen auf einen Schlag haben die Stadtwerke Kiel am Dienstag eröffnet. Die Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten stehen auf dem Parkplatz des Energieversorgers am Uhlenkrog. „Sie sind rund um die Uhr nutzbar“, betonte der Vorstandsvorsitzende Frank Meier. Mit den bereits vorhandenen Säulen können dort 14 E-Fahrzeuge gleichzeitig laden. Die Stadtwerke betreiben sieben weitere Stromtankstellen im Kieler Stadtgebiet. Aus allen kommt Ökostrom.

80 neue "Tankstellen" geplant

In Schleswig-Holstein gibt es derzeit rund 300 Stromtankstellen, die öffentlich zugänglich sind. Und es sollen schnell mehr werden: Die Stadtwerke im Land wollen in den kommenden zwei Jahren mehr als 80 neue dieser "Tankstellen" installieren. In Eckernförde sollen beispielsweise 14 neue Stationen in diesem Jahr dazukommen, acht weitere im Umland von Altenholz bis Rendsburg. Die Stadtwerke Kiel haben allein in der Landeshauptstadt 50 Standorte identifiziert, wo Ladesäulen sinnvoll wären.

Um die nächsten zehn zu errichten, hoffen sie auf Geld aus dem 300-Millionen-Euro-Fördertopf, mit dem der Bund den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben will. Das Land förderte im vergangenen Jahr 34 Kommunen beim Bau von 65 Ladesäulen. Kostenpunkt: 350000 Euro.

Zehn Millionen Euro für Elektromobilität

Die neue Jamaika-Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass "die Frage nach dem Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladenetzinfrastruktur zufriedenstellend gelöst werden" soll. Das Bündnis hat für die Legislatur den Einsatz von zehn Millionen Euro für Investitionen im Bereich der Elektromobilität und neuen Mobilitätsformen angekündigt.

Um das Infrastrukturproblem in den Griff zu bekommen, werden viele Regionen kreativ: So könnten Autofahrer künftig auch Straßenlaternen anzapfen, um Saft für ihren Wagen zu bekommen. Städte sind ohnehin dicht mit Laternen besiedelt, die nachgerüstet werden können. In Berlin, Nordrhein-Westfalen und Leipzig wird das bereits getestet.

So arbeiten die Stadtwerke in Iserlohn, Unna und Schwerte beispielsweise mit dem Berliner Start-Up Ubitricity zusammen, das ein intelligentes Ladekabel entwickelt hat. Autobesitzer können das an ihren Stromvertrag gekoppelte "Smart-Cable" zu jedem Ladepunkt mitnehmen. Die Laternensteckdose erkennt beim Einstöpseln dann automatisch den Kunden ohne eine komplizierte Abrechnung.

Für Kiel ist das keine Option. "Das Problem bei Straßenlaternen ist, dass die Kabel relativ dünn sind und dort nur relativ geringe Ströme fließen", sagt Bastian Bauhaus, Grundsatzplaner bei den Stadtwerken Kiel. "Die Verweildauer wäre gigantisch, bis ein Auto aufgeladen ist." Ein Austausch der Kabel wäre ein enormer Aufwand und nicht wirtschaftlich, sagt der Experte.

Grundpreis für das Tanken mit der Karte

In Kiel können E-Autofahrer mit einer Ladekarte, die bei den Stadtwerken und im Citti-Markt erhältlich ist, oder mithilfe der App "e-Charging Hamburg" tanken. Möglich ist das auch mit einer SMS an die Nummer 764764. Noch ist das Laden mit Karte kostenlos, das soll sich allerdings bald ändern. "Wir sind gerade in der Preisgestaltung", verrät Meier. Die Überlegung sei, einen Grundpreis einzuführen.

Eine Karte mit allen Ladesäulen im Land finden Sie unter hier.