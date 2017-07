Hamburg/Kiel. Tatsächlich jedoch sind die finanziellen Folgen noch deutlich größer, denn in der geschätzten Schadenssumme sind Kosten für die Wiederherstellung der Infrastruktur, etwa Schäden an Straßen, städtischen Gebäuden, Bahnanlagen und Polizeifahrzeugen, nicht enthalten. Hinzu kommt, dass Autobesitzer aufgrund der Selbstbeteiligung auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben.

Eine der höchsten Gipfel-Rechnungen kommt auf die Provinzial Nordwest mit Sitz in Münster und Kiel zu. Zu ihr gehört die Hamburger Feuerkasse - der mit Abstand größte Gebäudeversicherer in der Hansestadt. „Wir gehen mittlerweile von einer Schadenshöhe zwischen 1,2 bis 1,5 Millionen Euro und 50 bis 60 versicherten Schäden für die Hamburger Feuerkasse und die Provinzial Nord Brandkasse aus“, sagte ein Unternehmenssprecher den Kieler Nachrichten. Dabei handele es sich fast ausschließlich um Schäden an Wohngebäuden. „Schäden an Kraftfahrzeugen wurden uns so gut wie gar nicht gemeldet.“

Ein Drittel der Schäden entfällt auf Autos

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat bei seiner Aufstellung Schäden an Autos, Wohngebäuden und Gewerbebetrieben berücksichtigt. Bis zu einem Drittel der G-20-Schäden entfallen demnach auf Autos.

Die gute Nachricht: Trotz der Ereignisse müssen sich die Versicherten nicht auf höhere Prämien einstellen: „Schäden in dieser Größenordnung haben keinen maßgeblichen Einfluss auf die Beitragsgestaltung des nächsten Jahres”, heißt es bei der Provinzial.

Der Kieler Landtag begrüßte am Mittwoch eine parlamentarische Aufarbeitung der Vorgänge rund um den G-20-Gipfel und forderte, Gewalt konsequent zu bekämpfen – unabhängig von der Frage, ob sie politisch motiviert ist. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte darüber hinaus eine Prüfung an, ob die Arbeit des Verfassungsschutzes gegen Linksextremismus ausreicht. Nach Günthers Worten waren am Rande des Gipfels mindestens 25 Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein verletzt worden. „Mir kann niemand erklären, dass es einer Provokation bedurft hätte, die Gewalttäter in Aktion zu versetzen“, sagte der Regierungschef.