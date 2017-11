Industrie im Land investiert in Zukunft

Kiel. Und auch für das laufende Jahr zeigt die Entwicklung nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums weiter nach oben. Mit knapp einer Milliarde erreicht Schleswig-Holstein nicht nur den höchsten Wert seit acht Jahren, sondern kann bei den Investitionen auch den Anschluss zur Industrie-Metropole Hamburg halten, deren Betriebe 2016 rund 1,1 Milliarden Euro investierten – ein Plus von ebenfalls drei Prozent.

Besonders kräftig legten Pharmahersteller (plus 23 Prozent), die Chemieindustrie (plus 21) sowie die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln (plus 13 Prozent) zu. Einen Dämpfer hingegen gab es beim Maschinenbau, dessen Investitionen um sechs Prozent auf 93 Millionen Euro zurückgingen.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich dennoch zufrieden: „Die Zahlen zeigen, dass die Unternehmen nicht lediglich aufgestauten Investitionsbedarf haben, sondern auch an eine weiterhin gute Entwicklung glauben.“ Das gestiegene Engagement der Betriebe werde sich zudem nicht nur positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken, sondern auch der von Wirtschaftsforschern befürchteten Überhitzung der Konjunktur entgegenwirken. Zuletzt hatte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) davor gewarnt, dass eine Überauslastung von Produktionskapazitäten zu erheblichen Preiserhöhungen führen könne und damit die Gefahr einer Blasenbildung und konjunktureller Rückschläge zunehme.

Der Unternehmensverband UV Nord bezeichnete es als „erfreulich“, dass die Unternehmen größtenteils nicht auf Rationalisierung setzten, sondern auf „echte“ Investitionen in neue Maschinen und Anlagen. UV-Nord-Geschäftsführer Michael Thomas Fröhlich appellierte jedoch an die Landesregierung, die Investitionsneigung der Unternehmen „mit einem klaren Bekenntnis“ des Landes zur Industrie aufrechtzuerhalten: „Das Bündnis für Industrie sollte endlich zum Leben erweckt werden.“

Die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur begrüßte die Entwicklung zwar, appellierte jedoch auch an die Unternehmen, Investitionen in Arbeitnehmer nicht zu vernachlässigen: „Der Ersatz- und Zusatzbedarf an qualifiziertem Personal wird in den kommenden Jahren, schon aufgrund der demografischen Entwicklung, deutlich steigen“, sagte Direktionschefin Margit Haupt-Koopmann.