Hamburg/Kiel.. Die drei am neuen Dachverbandes Nordhandel beteiligten Wirtschaftsverbände fühlen sich seit der Übernahme der Hamburger Handelskammer durch das „Rebellen-Bündnis“ um Präses Tobias Bergmann im April nicht mehr ausreichend vertreten. Der Gescholtene reagiert auf Anfrage von KN-online gelassen: „Wir beglückwünschen die Handelsverbände zu ihrer nun noch engeren Kooperation. Zur Arbeit der Handelskammer ist das kein Widerspruch.“

Mitgliedsverbände fühlen sich nicht repräsentiert

Zwar soll die Gründungsidee für den Lobby-Dachverband – nach Angaben der drei Mitgliedsverbände in dieser Form einmalig in Deutschland – schon seit Jahren in der Schublade gelegen haben. Doch fühlen sich viele Unternehmen durch das neue Plenum der Handelskammer nicht mehr repräsentiert, weil 55 der 58 Sitze an die sogenannten Rebellen gegangen sind. „Wir müssen uns stärker einmischen und jetzt verstärkt auf unsere eigene Kraft setzen“, sagt Heinrich Grüter, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (VMG). Eine Zusammenarbeit mit der Handelskammer sieht Grüter kritisch: „Ich gehe davon aus, dass sich die Handelskammer zukünftig teilweise aus Politikfeldern wie der Stadtentwicklung zurückziehen wird.“

Bergmann setzt auf Zusammenarbeit

Für Bergmann ist das kein Thema: Die Handelskammer vertrete das Gesamtinteresse der Wirtschaft und gleiche zwischen den verschiedenen Branchen aus. „Dabei spielt der Handel eine wichtige Rolle, weshalb die Handelskammer auch künftig einen starken Handelsausschuss haben wird“, sagt er. Kooperation stehe bei ihm ganz oben auf der Agenda: „Wir setzen auf eine Fortsetzung der schon in der Vergangenheit guten und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Kammer und Verbänden – auch in politischen Fragen wie der Stadtentwicklung.“

Handelsverband Nord erteilt Absage

Einer möglichen Zusammenarbeit unter dem Dach des neuen Verbandes erteilt einer der größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände im Norden, der Handelsverband Nord (HVN), am Freitag gegenüber KN-online eine klare Absage: „Wir fühlen uns gut im UV Nord vertreten und sprechen politisch mit eigener Stimme“, sagt Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des HVN in Hamburg.