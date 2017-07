Melsdorf. Mielke (55) ist Chef der Melsdorfer IT-Schmiede B + M Informatik AG, und der Lärm kommt nur einen Steinwurf entfernt von dem Areal, auf dem die kleine Gemeinde und die große Landeshauptstadt gegenwärtig das interkommunale Gewerbegebiet Rotenhof erschließen.Seit über 20 Jahren ist B + M im Geschäft, und in dieser Zeit hat das Unternehmen durchaus turbulente Phasen überstanden. Nachdem sich der Zukauf des IT-Hauses ISN im Jahr 2006 als strategischer Fehltritt herausgestellt hatte und dann noch die weltweite Finanzkrise ihre Spuren hinterließ, durchlebte das Unternehmen eine tiefgreifende Sanierungsphase, die 2012 in den Verkauf an die börsennotierte IT-Gruppe Allgeier (München) mündete.

2015 dann ein weiterer Eigentümerwechsel: Nach einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung übernahm die auf etablierte, aber wachstumsstarke Softwareunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Main Capital aus den Niederlanden das Melsdorfer Unternehmen – eine Entwicklung, die Mielke als echten Glücksfall ansieht: „Damit haben wir einen bodenständigen Investor, der sich zwar um uns kümmert, sich aber nicht in das operative Geschäft einschaltet.“ Anders gesagt: Nicht jeder Finanzinvestor ist eben eine Heuschrecke.

Die jüngste Veränderung bei B + M ist noch ganz frisch, wäre ohne Main Capital gar nicht zu stemmen gewesen und verspricht nach Darstellung Mielkes erheblich bessere Wachstums- und Gewinnperspektiven: Rückwirkend zum 1. Januar 2017 haben sich die Melsdorfer mit dem Bremer IT-Unternehmen Engram zusammengeschlossen, ein Softwarehersteller mit rund 45 Beschäftigten, der sich seit 1990 eine starke Position im Geschäft mit Banken und Versicherungen erarbeitet hat. Genau dieser Bereich macht auch den Kern der B + M-Aktivitäten aus, allerdings kümmern sich die Melsdorfer mit ihren rund 90 Mitarbeitern um andere Schwerpunkte.

Während B + M zum Beispiel Software entwickelt, die Banken bei der Abwicklung von Kreditfördermittelprogrammen unterstützt oder Versicherungen beim Vertragsmanagement, bietet Engram der Finanzbranche etwa Lösungen zur digitalen Schulung von Mitarbeitern an, vor allem jedoch Produkte zur Stärkung des Vertriebs auf allen Kanälen. Und während B + M vor allem den Softwarepart abdeckt, der sich im Inneren der Systeme abspielt, haben die Bremer ihre Stärken in erster Linie im sogenannten Front-End, also der Bediener-Oberfläche eines IT-Produktes.

Aktuell betreut B + M knapp 60 größere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, darunter die Zurich Versicherung, Ergo, Axa, HVB, mehrere Landesbanken und die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Einer der bedeutendsten Kunden von Engram ist das Rechenzentrum der Sparkassen-Organisation.