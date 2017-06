Norderstedt. Mit der „Ameise“ fängt 1948 alles an. Im Hamburger Stadtteil Barmbek lässt Friedrich Jungheinrich Sackkarren und Hubwagen produzieren und versieht diese am 22. Oktober beim Patentamt mit dem tierischen Namen. Fünf Jahre später gründet der Unternehmer den Vorläufer der heutigen Jungheinrich AG, der dank des Wirtschaftswachstums und des florierenden Exportgeschäfts von Beginn an erfolgreich ist. Um die Nachfrage zu befriedigen, muss Jungheinrich schon bald seine Produktion steigern. Und so beginnt 1967 vor den Toren Hamburgs die Geschichte des Werks in Norderstedt.

1967 startete der Betrieb mit 150 Mitarbeitern

„Ohne den großartigen Einsatz aller am Standort in den vergangenen fünf Jahrzehnten wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen“, sagt Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG. In den ersten Werkshallen, in denen Reparaturwerkstatt, Ersatzteil- und Staplerfertigung untergebracht sind, beginnt der Betrieb vor fünf Jahrzehnten mit 150 Mitarbeitern, die knapp 2000 Fahrzeuge auf einer Fläche von 80 000 Quadratmeter produzieren.

Die Zukunft der Branche immer fest im Blick

1987, zwanzig Jahre nach dem Start in Schleswig-Holstein, hat sich die Anzahl der Mitarbeiter mit 1700 mehr als verzehnfacht und das hunderttausendste Fahrzeug geht vom Band. 1990 zieht es den Gesamtkonzern an die Börse. Die positive Entwicklung setzt sich bis 2009 fort. Geprägt von der globalen Wirtschaftskrise muss das Unternehmen in diesem Jahr allein in seinen Kernmärkten in Europa einen Rückgang des Marktvolumens um rund 46 Prozent verkraften. Ein Weg aus der Krise sind stetige Innovationen. „Die Kundenanforderungen sind die letzten 50 Jahre stets Basis unseres Handelns gewesen“, sagt Werksleiter Nils Sander. Mittlerweile ist das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektromobilität und moderne Lithium-Ionen-Batterien in Norderstedt beheimatet. Über 200 Mitarbeiter arbeiten an den Elektroantrieben der Zukunft.

Gute Ausbildung als Grundlage für den Erfolg

Wichtig ist dem Unternehmen die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter. 2011 eröffnet Jungheinrich im Werk eine moderne Ausbildungswerkstatt. Mit der Eröffnung des „Training Center“ im Jahr 2015 erfolgt ein weiterer Meilenstein. Hier können jährlich bis zu 5000 Mitarbeiter geschult werden. „Die Qualifikation unserer Mitarbeiter sichert die Qualität unserer Produkte“, sagt Sander. Aktuell zählt das Werk knapp 1400 Beschäftigte. „Wir sind mit dem Werk in Norderstedt ein wichtiger Baustein im gesamten Unternehmen“, bestätigt Sander, der pünktlich zum Jubiläum mit seinen Mitarbeitern eine besondere Schallmauer durchbricht, wenn der millionste Stapler vom Band geht.