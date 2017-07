Kieler Faltroller sind gut in Fahrt

Kiel. Der 36-Jährige, der Scuddy gemeinsam mit Jörn Jacobi 2013 auf den Markt gebracht hatte, wusste um die Schwierigkeit des Deals. Die Investoren und Jury-Mitglieder Ralf Dümmel (DS Produkte) und Unternehmer Jochen Schweizer waren plötzlich mit im Boot, stellten zunächst 100000 Euro für die Entwicklung einer in China produzierten „Light“-Variante des aufwendig in Kiel produzierten Rollers her. „Wir wussten, dass damit unser höherwertiger und viel hochpreisiger angesiedelter Originalroller gefährdet ist“, berichtet Jacobi.

Doch bereits kurz nach der Ausstrahlung der im März aufgezeichneten Sendung Ende Oktober 2016 passierte das Unglaubliche: „Wir haben allein in den folgenden zwei Monaten mehr Umsatz als im restlichen Jahr gemacht“, sagt Ascheberg. In Zahlen: 2013 lag der Umsatz der beiden Scuddy-Erfinder, die gemeinsam Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert hatten, bei 112000 Euro. 2016 standen unterm Strich mehr als 400000 Euro Umsatz, dieses Jahr ist eine weitere Steigerung um bis zu 50 Prozent geplant.

Aida-Kreuzfahrtschiffe bekommen Scuddys

„Dennoch bleiben wir ganz locker und wollen auf jeden Fall organisch wachsen“, sagt Ascheberg. Zum Beispiel über eine exklusive Kooperation der Tochterfirma Scuddy Tours mit Aida Cruises, die ihren Sitz in Rostock hat: Die Aida-Kreuzfahrtschiffe sollen nach und mit Rollern (Stückpreis ab 4850 Euro) ausgestattet werden.„Das ist für uns schon eine ziemlich coole Sache, das rechnet sich extrem“, sagt Ascheberg.

Auf Lizenzgebühren für den Scuddy light, der von DS-Produkte direkt sowie über Teleshopping und Einzelhandel vertrieben wurde, müssen die beiden Kieler derzeit verzichten. Das Produkt, das mehr als 1500 neue Besitzer fand, wurde eingestellt, nur wenige Restposten sind am Markt noch zu bekommen. Grund: Zum Ende des Jahres wird eine verbesserte und weiterentwickelte Version mit größerem Akku und einer Straßenzulassung folgen. Den Namen des Nachfolgers wollen die beiden Kieler noch nicht verraten – nur soviel: „Dieser Scuddy wird teurer, vielleicht 1500 Euro. Und auch hier wird es keine negativen Effekte für unser Premiumprodukt geben – die Käuferkreise sind zu unterschiedlich.“ Unterdessen hat sich Vox-Jury-Mitglied Schweizer zurückgezogen, Ralf Dümmel dagegen zehn Prozent der Unternehmensanteile übernommen.

Die Verantwortung wächst

Fünf Mitarbeiter unterstützen Jacobi und Ascheberg in der nur 84 Quadratmeter großen Fertigungshalle in einem Kieler Hinterhof. „Das ist schon eine Verantwortung, deswegen müssen wir auch genau aufpassen, wie sich Scuddy in seiner Nische weiterentwickelt. Wenn das zu schnell geht, könnten wir womöglich von einem Mitbewerber angegriffen werden“, sagt Ascheberg. Eine Weiterentwicklung ist die 45 Kilometer schnelle Variante („Unser Flaggschiff“). Und eine weitere mit Mitteln der Wirtschaftsförderung SH unterstütze Einstellung von Sebastian Vetter: Der Entwicklungsingenieur soll als „Innovationsassistent“, deswegen die Fördermittel, die Modellpalette 2019/20 mit auf den Weg bringen.

Zugleich wollen die beiden gebürtigen Norderstedter und langjährigen Freunde einen Wechsel vom Produkt zur Markenbasis vornehmen. „Da sind wir jetzt am Scheideweg. Aber genau das ist wichtig, um unter der Marke von Scuddy neue Geschäftsfelder zu erobern“, sagt Jacobi. Scuddy müsse möglichst schnell „mehrgleisig“ werden, ergänzt Ascheberg: „Wenn nämlich jetzt ein Produkt schwankt, dann schwankt alles.“

Deshalb soll beispielsweise der Veranstaltungsbereich weiter ausgebaut werden, zum Beispiel über eine Präsentation auf dem Wacken-Festival in der kommenden Woche. Oder 2018 auch – etwas größer angelegt – bei der Neuauflage des Werner-Rennens auf dem Flugplatz Hartenholm. „Wir wollen immer einen Schritt weitergehen“, sagt Ascheberg. Und alte Fehler künftig vermeiden: „Wir sind beide Väter geworden, da muss auch genug Raum für die Familie bleiben.“