Digitale Spione helfen Kindern kaum

Kiel.. Eltern wollen natürlich, dass ihr Kind sicher ist. Kontroll-Apps gelten vielen dabei als unkomplizierte Helferlein, eine Art digitale Nanny, mit der sich der Nachwuchs auf Schritt und Tritt überwachen lässt. Doch ist das sinnvoll?

Das Angebot ist breit, billig bis kostenlos und leicht auf dem Handy zu installieren. Es funktioniert nach dem Prinzip: Der Standort des Kindes wird per GPS ermittelt und kann dann von den Geräten, die dazu autorisiert werden, abgerufen werden. Die Hersteller versprechen, dass sich so der Weg der Liebsten in Echtzeit verfolgen lässt.

Digitale Spione können oft sehr viel

„Sie sehen sofort, falls auf der Strecke etwas Unvorhergesehenes passiert und erfahren auch, ob ihr Kind oder Partner das Ziel erreicht hat. Da die App nicht separat gestartet werden muss, funktioniert die Überwachung jederzeit, auch im Falle einer Entführung“, heißt es unheilschwanger in einem Testbericht.

Doch die digitalen Spione können oft noch mehr. So lassen sich bestimmte Orte oder ein Radius um eine Position festlegen. Sobald das Kind diesen Bereich verlässt, schlägt die App Alarm. Das nutzen manche Eltern, berichten Erzieherinnen in Kitas, schon bei kleinen Kindern. Die haben zwar noch kein eigenes Smartphone, tragen aber spezielle Uhren, die Signale ans Smartphone senden. Teils kann das Kind über ein eingebautes Mikrophon abgehört werden.

Die Apps geben nur eine Scheinsicherheit

Für Susanne Günther, Landesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, geben die Apps nur eine Scheinsicherheit. Im Ernstfall könne das Handy abhanden kommen, etwa bei einem Unfall, gestohlen oder gezielt entsorgt werden. Vor allem vermittele man Kindern damit das falsche Bild von einer Welt, die so voller Gefahren ist, dass man sich in ihr nur an einer virtuellen Sicherheitsleine bewegen kann.

„Das Ziel der Erziehung ist die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben. Selbständigkeit erreiche ich nicht mit Überwachung, sondern mit Stärkung. Eine ständige Überwachung verändert die Beziehung, kann das Vertrauensverhältnis beschädigen.“ Eltern sollten stattdessen Kinder ermutigen und befähigen, Schritt für Schritt selbst zu bewältigen. „Und dann müssen Eltern auch loslassen. Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.“

Produkte nicht auf Datenschutz überprüft

Auch die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen sieht die „Schnüffel-Funktionen“ kritisch. Bis jetzt habe sich noch kein Hersteller an das Unabhängige Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein gewandt, um sein Kinder-Tracking-Produkt datenschutzrechtlich überprüfen und zertifizieren zu lassen.

Dabei seien einige Produkte besonders kritisch: „Das gilt, wenn ständig über die Aufenthaltsorte Daten gesammelt werden, wenn die Verarbeitung an Orten stattfindet, an denen der europäische Datenschutz nichts gilt, oder wenn die Nutzenden keine verständlichen Informationen erhalten. Ein ferngesteuertes Aufschalten auf das Produkt in Kinderhand, um Ton- und Bildaufnahmen aus der Umgebung an die Eltern übertragen zu lassen, kann sogar rechtlich unzulässig sein. Denn die Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Wortes darf nicht verletzt werden“, so Hansen.

Nie den Namen auf den Rucksack

Auch für den Landespräventionsrat und das Petze-Institut zur Gewaltprävention können Apps nicht die Prävention ersetzen. Ziel müssten starke, selbstbewusste Kinder sein, die nein sagen können. Zudem sollte es klare Absprachen geben und die Kinder sollten wissen, wie und wo sie auf ihren Wegen Hilfe holen können.

„Grundsätzlich gilt“, sagt Ursula Schele von Petze, „dass Kinder, die von ihren Eltern viel Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren, deutlich weniger anfällig für dubiose Annäherungen durch andere Menschen sind“. Der Name des Kindes sollte allerdings nie sichtbar auf dem T-Shirt oder dem Rucksack stehen. Denn wenn Fremde das Kind mit dem eigenen Namen ansprechen, wirkt das vertrauenswürdig.