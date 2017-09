HSH wirft massiv Ballast ab

Kiel. Aktualisierten Planzahlen zufolge wird die problembeladene Abbaubank der HSH zum Ende dieses Jahres ausfallgefährdete Schiffskredite im Volumen von rund fünf Milliarden Euro in den Büchern haben – das sind 2,7 Milliarden weniger als zuletzt angenommen. Auch für Schrottpapiere außerhalb von Schiffsfinanzierungen findet die Bank immer mehr Käufer: War die Bank für Ende 2017 zuletzt noch von knapp 16 Milliarden Euro ausgegangen, liegt die Prognose nun unterhalb von zwölf Milliarden. Zum Vergleich: Vor anderthalb Jahren lagerten noch hoch riskante Papiere im Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro in der internen Bad Bank des staatlich gestützten Institutes.

Erholung der Schifffahrtsmärkte hilft beim Risikoabbau

„Diese Entwicklung reduziert die Unsicherheit für die Bieter und ist damit ein positives Signal im laufenden Verkaufsprozess“, sagte Ermisch am Rande einer Finanzkonferenz in Frankfurt. Als Grund für den zügigen Abbau der gigantischen Risiken nannte ein Banksprecher das hohe Maß an Risikovorsorge, die wachsende Nachfrage nach Problemkrediten durch spezialisierte Investoren, die langsame Erholung der Schifffahrtsmärkte und die für die Bank günstige Dollarggschwäche. Bis Ende 2018 sollen die Problempapiere der Abbaubank auf insgesamt acht Milliarden Euro abschmelzen, davon drei Milliarden an Schiffskrediten. Dieser Prozess laufe ab, ohne die Kapitalstärke der HSH zu belasten, betonte ein Bank-Sprecher. Wie berichtet, kann die Bank Verluste aus dem Verkauf von Schrottpapieren nicht mehr über die Zehn-Milliarden-Garantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein ausgleichen, da diese inzwischen verbraucht ist.

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) bewertet die Entwicklung positiv: „Ich freue mich, wenn es der Bank gelingt, den Abbau der notleidenden Kredite schneller als bisher geplant vorzunehmen.“ Zu hoffen sei, dass „dies die Investoren bei ihrer Entscheidung unterstützt, im Herbst gute verbindliche Angebote abzugeben“.

Apollo und Flowers gelten als heißeste Anwärter

Nach Informationen der Kieler Nachrichten sind aktuell noch vier bis fünf Interessenten für die Bank im Rennen, darunter die Finanzinvestoren Lonestar und Cerberus. Als heißester Anwärter gilt einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge eine Bietergemeinschaft der US-Investoren Apollo und Flowers. Mehreren Fonds des US-Investors J.C.Flowers sind bereits seit Jahren mit etwa fünf Prozent an der Bank beteiligt.