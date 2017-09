Mak macht mit LNG die Schiffe sauber

Kiel. Die Zeiten der schwarzen Wolken über Kreuzfahrtschiffen sind gezählt. Der Bau von Passagierschiffen mit neuartigen Motoren geht in dieser Woche in die heiße Phase. Mit einer symbolischen Kiellegung für sieben Schiffe der nächsten Generation bis 2022, die ausschließlich mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden können, startet ein neues Kapitel in der deutschen Werftindustrie.

Bei einer Investition von über sechs Milliarden Euro sind diese sieben Schiffe das größte Neubauprojekt der deutschen Werftgeschichte. Das Herzstück dieser Giganten stammt aus Kiel. Es sind die Motoren vom Typ MaK M46DF der Kieler Firma Caterpillar. Entwickelt und konstruiert wurden die Motoren in Friedrichsort, wo Caterpillar die neuen Antriebe zur Serienreife gebracht hat.

Wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Luftverschmutzung

Aufgrund der geringen Abgasemissionen wird der M46 in der Branche als wichtigstes Werkzeug für den Kampf gegen Luftverschmutzung auf See und in Häfen gesehen. Schiffe mit LNG brauchen in den Häfen auch keinen Landstrom. Treiber bei der Entwicklung ist die Rostocker Reederei Aida.

Die Neubauten werden nach Auslieferung ab November nächsten Jahres ausschließlich mit dem auf 162 Grad heruntergekühlten Gas betrieben. Eine Tankfüllung soll für die MaK-Motoren für 14 Tage reichen. „Die Bestellung durch Aida war ein wichtiges Zeichen für den Markt“, sagte Werftchef Bernhard Meyer.

Gebaut werden die Schiffe in Papenburg und Turku

Nachdem zuerst je zwei Schiffe für AIDA und Costa geordert wurden, folgten 2016 drei Schwesterschiffe für die Carnival-Marken P&O und Carnival. Die sieben Schiffe haben vergleichbare Rümpfe und Antriebssysteme. Gebaut werden die 339 Meter langen und 183900 Bruttoregistertonnen großen Schiffe parallel in Papenburg und Turku (Finnland).