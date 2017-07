Drägerwerk verdient 30 Prozent weniger

Lübeck. Der Gewinn betrug im Zeitraum 8,9 Millionen Euro, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Lübeck mit. Das waren fast 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Drägerwerk hatte bereits vor zwei Wochen Eckdaten zum Quartal vorgelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 bestätigt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte im Jahresvergleich von April bis Juni um ein Fünftel auf rund 17 Millionen Euro ab. Der Umsatz verharrte mit 581 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Dräger: Ergebnis im ersten Halbjahr betrug rund 19 Millionen Euro

Das erwirtschaftete Ergebnis von Zinsen und Steuern im ersten Halbjahr betrug rund 19 Millionen Euro und lag damit deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums in Höhe von 5,5 Millionen Euro.

Im April hatte Dräger angekündigt, 14 Millionen Euro in seine Niederlassung in Krefeld zu investieren. In einem Gewerbegebiet sollen auf einem rund 20 000 Quadratmeter großen Grundstück eine Lagerhalle mit Werkstatt und ein dreigeschossiges Bürogebäude entstehen. Die Fertigstellung ist für März 2018 geplant.

Von Krefeld aus steuert Dräger unter anderem das weltweite Geschäft mit Sicherheitsdienstleistungen und das Mietgeschäft.

Das Sicherheitsmanagement und die flexible Bereitstellung von Geräten habe zunehmend an Bedeutung gewonnen, sagte Unternehmenschef Stefan Dräger. Deshalb sei der Ausbau der Niederlassung in Krefeld folgerichtig.

Die Dependance ist für den Vertrieb und den Service der Sicherheitstechnik für Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz zuständig. Sie waren nach Angaben einer Unternehmenssprecherin bislang in gemieteten Räumen untergebracht, die jetzt zu klein geworden sind.