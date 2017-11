Lampuga surft im Süden weiter

Norderstedt/Rastatt. Die Sophia Verwaltungs GmbH, eine Tochter der Weisenburger Gruppe aus Rastatt, ist nun am Ruder. „Wir haben die Start-up-Phase verlassen und stellen das Unternehmen jetzt auf ein professionelles Fundament“, so der neue Geschäftsführer Nicolai Weisenburger. Mit dem Neuanfang verbunden ist ein Umzug der Produktionsstätte von Norderstedt nach Rastatt bei Karlsruhe.

2011 hatte Benjamin Köhnsen in Hamburg begonnen, das Jetboard mit Elektroantrieb zu entwickeln. Drei Jahre später kam das erste „Lampuga Boost“ auf den Markt. Das Wassersportgerät kam auch bei Geldgebern an: Bei einer Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Seedwatch fanden sich rund 640 Kleininvestoren, die über 820000 Euro in das Unternehmen steckten. Im Dezember 2016 kamen mehrere Millionen Investitionskapital vom Bauunternehmer Nicolai Weisenburger dazu.

Defekte Bauteile sorgten für finanzielle Schwierigkeiten

Umso überraschender kam im April der Insolvenzantrag. Die Sashay GmbH sei in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, weil defekte Bauteile „zu Kosten in Millionenhöhe für Reparaturen und Logistik“ geführt hatten, teilte Insolvenzverwalter Tjark Thies damals mit. Im Juni übernahm Weisenburger die Vermögenswerte des Jetboard-Herstellers.

Seitdem hat sich einiges bei Lampuga getan: Am Kopf des Unternehmens sitzt nun Weisenburger, Gründer Köhnsen ist nicht mehr an Bord. In einer Mitteilung des Insolvenzverwalters im Juni hieß es noch, dass mit Ausnahme von Teilen der Verwaltung sämtliche Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Inzwischen habe sich die Zahl der Mitarbeiter aber von 33 auf zwölf dezimiert, berichtete das Online-Magazin „Gründerszene“. Eine Weisenburger-Sprecherin wollte das auf Anfrage nicht bestätigen und verwies auf schwebende Verfahren sowie viel Bewegung beim Personal wegen des Standortwechsels.

Kleininvestoren sehen wahrscheinlich ihr Geld nicht wieder

Die Aussichten des Unternehmens sind laut Insolvenzverwalter gut, das zeige die Auftragslage. Dass die über 600 Kleininvestoren aber etwas von ihrem Geld wiedersehen, ist unwahrscheinlich. Zwar sei der Betrieb so erfolgreich verkauft worden, dass „nennenswert Insolvenzmasse“ bestehe, so Thies. Bei den Rückzahlungsansprüchen handele es sich aber um „nachrangige Forderungen“, die im Insolvenzverfahren wohl nicht befriedigt werden könnten. Bis über eine Quote gesprochen werden könne, dauere es mindestens bis Mitte 2018.