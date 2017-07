Westerland. Auch auf der Autoreisestrecke zwischen Niebüll und Westerland gibt es positive Signale. Markus Hunkel, Geschäftsführer des Bahn-Konkurrenten RDC, kündigte im Interview mit unserer Zeitung für Dezember „einen deutlich attraktiveren Fahrplan“ an.

Um Pendlern zu helfen, die zwischen Westerland und Husum unterwegs sind, ist ab heute bis Ende September der IC 2073, der um 15.26 Uhr ab Westerland startet, freigegeben. Das Angebot gilt für Besitzer von so genannten Zeitkarten, also Wochenkarten, Monatskarten und Abos.

Unterdessen kündigte RDC-Geschäftsführer Markus Hunkel eine umfangreiche Offensive an: RDC werde Loks und die älteren einstöckigen Autotransportwagen nach und nach gegen neu entwickelte Doppelstockwagen austauschen. Geplant sei, so Hunkel, im kommenden Jahr in die schwarzen Zahlen zu fahren.

Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis betonte auf Anfrage, die Bahn habe im April bei der DB Netz für den Syltshuttle die gleiche Zahl von Fahrten wie bislang angemeldet. Eine Entscheidung wird DB Netz frühestens im August bekanntgeben. Ob der von SH.Netz angekündigte Einsatz aller 90 Marschbahnwagen tatsächlich möglich sei, hänge noch von einer Entscheidung der Gutachter ab. „Die reparierten Züge, die wir nach und nach wieder einsetzen, müssen immer wieder in kurzen Fristen überprüft werden“, sagte der Bahnsprecher. Immerhin: Die ersten sechs Wagen mit reparierten Kupplungen sind schon wieder unterwegs.