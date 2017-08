Rewe flaggt Sky-Märkte um

Kiel. Die Umstellung betreffe bisher vor allem das Frischesortiment. Berichten, es gebe Schwierigkeiten mit der Produktlieferung, tritt das Unternehmen entgegen. Leser hatten sich beschwert, dass sie in den Sky-Märkten in der Holtenauer Straße und in der Weißenburgstraße in den vergangenen Wochen oftmals vor leeren Regalen gestanden hätten. Gut eine Woche lang soll es etwa keinen einzigen Essig gegebenen haben.

Nach Angaben der der Gesellschaft „Supermärkte Nord“, die für den Vertrieb der Sky-Märkte zuständig ist, gebe es keine Komplikationen bei der Erweiterung der Produktpalette.

Zudem gab es Berichte, an der Kasse in der Kieler Weißenburgstraße würden Mitarbeiter häufiger vor Kunden klagen, dass sie aufgrund von Personalmangel tagsüber keine Pause hätten. Dem widersprach der Coop-Betriebsratsvorsitzende Andreas Gottschalk: „So einen Zustand kann ich nun gar nicht bestätigen.“

Eine Sprecherin der Vertriebsgesellschaft sagte: „Ein Personalmangel im Sky-Supermarkt in der Weißenburgstraße besteht nicht. Selbstverständlich werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten eingehalten.“