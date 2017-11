HSH verschafft Großreedern Luft

Kiel. „Die Länder können sich den besten Bieter aussuchen.“ Statt zusätzlicher finanzieller Lasten stünde ein Kaufpreis in Höhe „mehrerer hundert Millionen Euro in Aussicht“. Gleichwohl wächst die Anspannung bei allen Beteiligten: Milliarden Euro und die Zukunft von rund 2000 Arbeitsplätzen in Hamburg und Kiel stehen auf dem Spiel.Wie berichtet gibt es fünf ernstzunehmende Bieter – bei allen handelt es sich um angloamerikanische Finanzinvestoren. Dem Vernehmen nach sind dies Apollo, Lone Star, Cerberus, J. C. Flowers und Socrates, wobei sich Apollo und J. C. Flowers zusammengeschlossen haben sollen. Der US-Milliardär J. C. Flowers hält über mehrere Fonds bereits einen Anteil von 5,1 Prozent an der HSH. Bis Ende Februar muss ein Kaufvertrag vereinbart sein, ansonsten muss die Bank ihr Neugeschäft einstellen. Diese Vorgabe hatte die EU-Kommission den Mehrheitseignern Schleswig-Holstein und Hamburg zur Bedingung gemacht, um der Bank nach der Rettungsaktion 2009 ein zweites und letztes Mal unter die Arme greifen zu dürfen.

Unterdessen wurde bekannt, dass der einst weltgrößte Schiffsfinanzierer zwei weiteren Hamburger Großreedern durch spezielle Kreditengagements entgegenkommt. So hat die Landesbank mit der Offen-Gruppe von Claus-Peter Offen sowie der Döhle-Gruppe von Jochen und Christoph Döhle nach Informationen des „Manager Magazins“ so genannte Standstill-Vereinbarungen getroffen. Diese sehen stark reduzierte Zins- und Tilgungszahlungen durch den Schuldner vor. Im Fall Döhle hat die HSH nach Informationen des Magazins einen Kredit über rund 670 Millionen Euro ausstehen. Der Standstill sei im Sommer beschlossen worden und soll 24 Monate dauern. Ende 2016 hatte die HSH Nordbank für Aufsehen gesorgt, weil sie dem Großreeder Bernd Kortüm knapp 550 Millionen Euro an Kreditschulden erlassen hatte. Andernfalls hätte die Reederei wohl Insolvenz anmelden müssen.

Von kn online